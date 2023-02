Faut-il vraiment choisir un vin bas de gamme pour cuisiner ?

Bœuf bourguignon, blanquette de veau, coq au vin... On a coutume de dire qu'il n'est pas utile de choisir un cru de qualité quand on passe en cuisine. Démêlons le vrai du faux avec Jean-Michel Deluc, maître sommelier de la cave le Petit Ballon, et ancien homme du vin du Ritz à Paris.

D'après le guide touristique Tables & Auberges, le bœuf bourguignon serait un vestige du siège des Ducs de Bourgogne dans les Flandres, entre le XIVe et le XVIe siècle. Du gîte de noix et du collier de bœuf, des lardons, des champignons... La préparation de cette iconique recette tricolore est facile à réaliser pour peu que l'on prenne le temps de laisser la marmite sur feu doux et que l'on ne choisisse pas le vin au hasard. "Si vous prenez un vin insipide, cela n'a aucun intérêt, d'autant que la marinade et/ou la cuisson va le transformer", explique Jean-Michel Deluc. Et de confier : "Le budget pour ce type d'achat doit se situer entre 4 et 8 euros".