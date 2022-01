Faut-il vivre sobrement pour être heureux ?

C’est un peu plus compliqué que cela, car Epicure explique que la vie bonne consiste à rechercher les plaisirs mais également à éviter les peines.

Or certains plaisirs ou certains excès coûtent plus de peine qu’ils ne rapportent de plaisir.

Un exemple : un verre de vin avec le repas apporte un certain plaisir. On pourrait être tenté d’en prendre un second, un troisième, voire la bouteille entière. Or, on s’exposerait ainsi à un réveil très compliqué et la peine de la gueule de bois surpasserait largement le plaisir de la bouteille vidée.

Il s’agit donc de se limiter pour que le plaisir reste un plaisir. L’invitation est celle de la recherche d’un équilibre.