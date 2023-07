Faut-il toujours se fier à sa première impression ?

Êtes-vous plutôt une personne intuitive ou rationnelle ? Dans le 6/8, notre psychothérapeute Stéphanie Van Oost nous explique pourquoi il ne faut pas toujours entièrement se fier à notre première impression.

L’intuition, c’est une perception que chacun se crée pour permettre de se faire une idée sur une personne ou une situation, sans faire appel à un raisonnement logique.

Nos décisions se prennent principalement via notre intuition. Il s’agit de faire confiance à ce que nous sentons le mieux. La plupart du temps, c’est plus par intuition que par raison qu’on a tendance à agir.

Cette intuition forge notre ressenti, qui est lié à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre sensibilité. Mais ce qui est important pour Stéphanie Van Oost, c’est de pouvoir vérifier notre intuition et d’y ajouter un peu de raisonnement logique. Car si on se fie seulement à elle, l’intuition risque de fausser notre prise de décision puisqu’elle nous poussera à vouloir confirmer notre ressenti au lieu de réfléchir plus loin.

À chacun donc de faire son choix.