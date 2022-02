Faut-il suspendre l’octroi de visas aux Russes tant que la menace pesant sur l’Ukraine persiste?

Via communiqué, le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi se prononce pour une suspension "complète" de l’octroi de visas aux citoyens russes "tant que la menace pesant sur l’Ukraine et le peuple ukrainien persiste". Tout en émettant une réserve à l’égard d’activistes russes potentiellement en danger pour lesquels des visas humanitaires resteraient possibles.

Jusqu’ici, les sanctions envisagées par l’Union européenne sont essentiellement économiques et financières mais elles peuvent également concerner la circulation des personnes dans les pays de l’Union via la délivrance de visas.

Actuellement c’est déjà le cas depuis mercredi soir pour 555 individus qui ne peuvent plus entrer sur le territoire de l’Union ou même y transiter.

Pour Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, cette mesure est envisageable mais elle doit être préalablement concertée avec les autres pays de l’Union.