Faut-il supprimer les droits de succession ? C’est l’une des mesures phares proposées par les Engagés, le mouvement politique qui a succédé au cdH l’an dernier. Un an plus tard, Maxime Prévot a rappelé, tout ce week-end, en discours et dans les médias l’une des propositions fortes du manifeste des engagés : la disparition des droits de succession. Avant d’évoquer le pour et le contre, on va expliquer le système, qui n’est pas simple à expliquer.

Sur le principe, lors d’un décès, le patrimoine peut être transmis aux descendants, aux conjoints et assimilés, à des membres divers de la famille ou à une personne sans aucun lien familial ou encore à une fondation. Il y a donc différents types d’héritiers et d’héritières et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Le principe est assez simple : plus l’on est proche de la personne qui vient de décéder, plus le taux d’imposition sera faible.

Si je devais décéder, mon patrimoine ira à ma compagne. Ce patrimoine sera taxé entre 3% et 30%, selon différentes tranches. C’est la succession en ligne directe. Ça marche aussi avec les conjoints, les parents, les grands-parents, les petits-enfants.

Si je décide de donner mon patrimoine à mes frères et sœurs, les taux sont différents : ça commence à 20%, dès le premier euro, et ça monte à 65%. J’ai quelques nièces et un neveu : en cas d’héritage, il et elles devraient payer entre 25% et 70% d’impôts. Et s’il me reste encore un bout de patrimoine et que je décidais de vous en laisser à une personne sans lien de parenté, la taxe se situera entre 30% et 80%.



