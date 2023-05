Faut-il supprimer le sucre de l’alimentation de nos enfants ?

Sylvie Anzalone signale qu’au siècle dernier, on consommait deux kilos de sucre par personne et par an. Aujourd’hui, c’est 50 kilos : "Le sucré, source de plaisir, apporte de l’apaisement au stress et à l’angoisse. Il est lié à une mémoire de récompense dans l’enfance. L’adolescent lui, a envie de satisfactions et autour de lui, les sollicitations sont grandes. C’est important de mettre des règles et des limites comme pour tout apprentissage. Pour rassurer les parents, l’éducation au goût va s’affiner au fil du temps avec la variété des aliments. L’exemple aussi a son importance : voir les autres 'goûter' leur donne envie de faire de même".

Selon Amal Alaoui, en termes de saveurs, nous les humains, sommes fait pour aimer les aliments gras et sucrés et gras et salés : "Ce sont des aliments riches en calories qui nous ont permis de survivre et de prospérer. Le glucose est le carburant de notre cerveau et de nos muscles. Supprimer totalement le sucre n’est pas justifié. Le problème est que nous sommes dans une société de surconsommation avec une incitation souvent ciblée vers les jeunes".