Faut-il suivre le "régime starter", qui promet une perte de poids rapidement ?

"Je ne recommande pas ce régime dans le but d’une perte de poids”, affirme la diététicienne Léa Zubiria sur PasseportSanté. En ligne de mire, le manque de diversification au niveau des aliments et un "faible apport en légumes, en fruits et en grains entiers".

Autre point négatif, l’effet yoyo une fois le régime terminé, à savoir des kilos qui peuvent revenir aussi rapidement qu'ils ont disparu.