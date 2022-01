Faut-il se ruer sur les voitures électriques ? Pas si vite, selon certains experts

Et les chercheurs belges, dans tout cela ? Nous avons rencontré le responsable de l’école polytechnique de l’UCLouvain, Francesco Contino, et il n’est pas plus indulgent avec l’évolution actuelle. " Tout miser sur l’électrique est une erreur", dit-il. "Mettre dans tous ses œufs dans un même panier conduira à une bulle, comme cela s’est passé pour le photovoltaïque. " Pour Francesco Contino, le maître- mot, c’est diversification. " Il faudrait soutenir beaucoup plus la recherche sur l’éthanol, le méthanol, l’hydrogène ou les carburants synthétiques', dit-il, "mais pas seulement." Il préconise: "Il faut aussi repenser la mobilité. Il va falloir développer le système des voitures partagées, et bien sûr ,utiliser davantage les transports en commun. "

Je déconseille à mes clients d'acheter électrique

Le tout à l’électrique, ici et maintenant, même dans le secteur de l’automobile, tout le monde n’y est pas favorable. En off, un vendeur nous a dit ceci : " La marque nous pousse à vendre les modèles électriques, mais, moi, aux clients que je connais et qui achètent en tant que particuliers, je leur déconseille d’acheter électrique maintenant. Dans 5 ans, les batteries auront deux fois plus d’autonomie, donc les modèles actuels que l’on paye bien cher, ne vaudront plus rien. "

Il va falloir penser sa mobilité au quotidien et non plus en semaines. ​​​​​​

Alors, que faire ? Selon Francesco Contino, si l’achat d’un véhicule est inéluctable, mieux vaut dans les tous cas opter pour un modèle petit et léger. Inutile aussi de choisir des voitures avec une grande autonomie. " Il va falloir penser sa mobilité au quotidien et non plus en semaines… "

Il faut imaginer une nouvelle façon de posséder une voiture.

Face à tant d’incertitudes, Jean-Marc Ponteville, le porte-parole du gros importateur belge nous livre un autre conseil : " Il faut imaginer une nouvelle façon de posséder une voiture. En privilégiant des formules comme le leasing privé, vous faites peser le risque de décote sur l’organisme financier ou sur le concessionnaire. "

Autre solution : attendre et faire le gros dos, si possible, dans l’espoir que l’on y voit un peu plus clair dans un marché automobile en pleine mutation.