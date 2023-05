Faut-il se méfier des démarcheurs à domicile quand on est indépendant ?

En ce qui concerne le démarchage à domicile, il existe une différence de traitement entre les particuliers et les professionnels. Quand un particulier se rend dans un magasin, une foire ou un salon et achète un produit ou un service, c’est définitif. Mais si un démarcheur vient chez lui et lui fait signer un bon d’achat ou un contrat, il aura ensuite un droit de rétractation de 14 jours. Il a donc deux semaines pour renoncer à son bon d’achat sans devoir donner d’explication.

Ce droit est aussi valable au cas où l’achat est effectué au sein de l’entreprise, si le particulier y est amené au cours d’une excursion ou si un vendeur l’a incité à y aller.

Il y a quand même des exceptions évidentes : pour les produits alimentaires proposés en tournée régulière, le renoncement à l’achat sera bien sûr impossible. Un achat au marchand de glaces ou au marchand de surgelés ou de légumes qui passe tous les vendredis est définitif. Il y a aussi une exception pour les contrats d’assurance et de crédits à la consommation.