Faut-il se méfier des chats quand on est enceinte ?

S’il faut se méfier surtout des chats, c’est que le parasite contamine essentiellement les mammifères, et plus particulièrement les chats. On estime qu’entre 75 et 85% des chats sont contaminés ou porteurs de la maladie. Pour savoir si la future maman a des anticorps contre la bactérie, elle devra faire un test sanguin.

Mais même sans anticorps pour la protéger, il existe des précautions à prendre pour diminuer les risques si une femme enceinte vit avec un chat. Premièrement, il est important de se laver les mains. On prendra aussi un grand soin dans son alimentation : le lavage des fruits et légumes est indispensable, on cuit bien ses viandes (privilégier les volailles) et on évite d’utiliser le micro-ondes. Pour le chat, il vaut mieux laisser une autre personne s’occuper de l’hygiène de son animal.

Si on prend bien ces précautions, il n’y a donc absolument aucune raison de se séparer de son chat quand on est enceinte.