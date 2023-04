Faut-il se méfier de l’eau du robinet ?

Septembre 2022. L’ARS (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) met sous surveillance renforcée l’eau de 105 communes des Hauts-de-France. En cause : la découverte dans les nappes phréatiques et l’eau du robinet de métabolites (comprenez résidus) de chloridazone, un pesticide utilisé dans la culture de la betterave jusqu’à son interdiction il y a deux ans. Pourquoi ce principe de précaution ? Parce que si on sait que le chloridazone est sans danger pour la santé, on ignore ce qu’il en est de ses résidus. Dès lors, tout un dispositif sanitaire est mis en place. Les habitants sont informés et priés de ne plus consommer cette eau jusqu’à ce que les analyses soient conformes au critère de qualité.