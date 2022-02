Faut-il retirer Léopold II de son socle place du Trône ?

Le débat se termine à Anderlecht avec André : "Cela fait partie de notre histoire, de l’histoire de la Belgique. Si on commence ainsi, on devra aussi raser le Cinquantenaire et toutes les constructions réalisées sous le règne de Léopold II, qui dépendent aussi de l’argent du colonialisme. Il n’a pas fait que du mauvais, il a aussi enrichi beaucoup de Belges et d’entreprises."

