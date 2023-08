Faut-il repenser la pénétration dans nos sexualités ?

En 2019, le romancier Martin Page publie l'essai "Au-delà de la pénétration". Dans cet ouvrage, il questionne la sexualité et la manière dont on l’envisage. Un court texte irrévérencieux, où on peut lire : "Si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage."

Longtemps et parfois encore aujourd’hui, la question de la virginité a pesé sur les femmes. Considérées comme pures si elles n’avaient jamais été pénétrées par un homme. Cette pratique sexuelle donnait indéniablement un pouvoir à l’homme sur la femme, pouvant changer son statut, marquer son corps. La pénétration est donc encore perçue comme une pratique très genrée, les femmes recevant et les hommes donnant. Pour l’auteur, c’est pourtant une manière délétère de concevoir sa sexualité : "La norme sociale s’impose, sauf que ça ne devrait pas être le cas. Il faut voir avec son partenaire ce qui lui plaît, ce qui lui fait du bien. Beaucoup de femmes acceptent la pénétration pour ne pas blesser leurs partenaires et ne ressentent que peu de plaisir." Pour un bon nombre d'entre elles, la pénétration est même douloureuse.

C’est effectivement chez la gent féminine que le livre a eu le plus de résonance : "Au-delà de la pénétration, je l’ai écrit pour moi et pour les hommes mais il a essentiellement été lu par des femmes. À la maison d’édition on a d’ailleurs remarqué quelque chose d’à la fois tragique et surprenant, c’était que des femmes achetaient le livre mais l’envoyaient à des hommes." Pour lui, les hommes ont encore un vrai travail d’écoute à réaliser pour entendre les femmes.

Néanmoins, questionner son plaisir et son désir, passe nécessairement par plus de communication entre les partenaires, et le tabou de la sexualité a la dent dure : "Les gens ont plus de facilité à coucher ensemble qu’à parler ensemble", regrette l’auteur.