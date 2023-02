Faut-il repasser sur toutes les œuvres pour les adapter à l’époque ?

Le débat s'achève à Perwez avec Christian : "Qui sommes-nous pour changer tout cela ? Ces livres ont été écrits à une certaine époque, à un certain moment. Dans 20-30 ans, les générations futures vont lire ces livres avec les termes adéquats et ils vont croire que tout le monde était sur le même pied d’égalité et qu’il n’y avait aucun problème. On veut réécrire l’histoire."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.