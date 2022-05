Faut-il réglementer les tenues vestimentaires dans les écoles ?

Jeans troués, vêtements délavés, crops-tops… La mode des années 90 a envahi les rayons des magasins. Ce qui ne plaît pas toujours aux établissements scolaires.

Tout est une question de subjectivité. "Il y a court et court, trou et trou", nous explique Valérie Marteleur, conseillère d’éducation dans une école secondaire à Namur. Les établissements scolaires doivent souvent être précis et clairs sur les vêtements acceptés ou non dans l'enceinte des bâtiments. Au grand dam des élèves qui cherchent souvent plus d'explications et de justifications. Aucun code vestimentaire universel n'existe, tout est laissé à l'appréciation des directions d'école.

Dans son dernier rapport, le Comité francophone des élèves critique des règlements d'ordre intérieur parfois vieux jeu et basés sur le genre des élèves. Pas de salopettes, de baskets ou de motifs voyants sur les pulls ou encore pas de boucles d'oreilles pour les garçons. A contrario, certains établissements assouplissent leurs règles au vu de l'évolution de la société.

De manière générale, les règlements imposent le port d'une tenue jugée décente, mais faut-il encore tous avoir la même notion de décence.