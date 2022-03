Faut-il "réarmer l'Europe" ? Où en est-on ?

La question de l'armement est au centre des débats. Dans les années 2000, un certain nombre de pays avait baissé la garde en matière de défense et avaient moins investi dans ce domaine. Il semblerait que ce soit une époque révolue.

Ainsi l’Allemagne a défini la défense comme une priorité absolue. Le budget de la défense allemande va considérablement augmenter. Ce mouvement n'est pas récent mais il s'est accéléré avec le conflit ukrainien.

Depuis 2014, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie ont augmenté leurs budgets de manière significative. C'est cette année-là que des combats font rage dans l'Est de l'Ukraine. Les pays "baltes" et plus largement les membres de l'Otan vont alors augmenter leurs budgets de défense et réserver un part importante à l'équipement.

Le secrétaire général de l'Otan affirmait, à l'époque, que l'on avait vécu dans l'illusion de la paix.

Est-ce une préparation à des menaces imminentes ou de la dissuasion ? Les réponses de Martin Bilterijs.