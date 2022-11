Faut-il ramasser les feuilles mortes au jardin ?

C’est bien joli l’automne, mais chaque jour, des feuilles tombent. Fait-il les ramasser et s’en débarrasser ? Certainement pas, c’est de l’or en barre et qui ne coûte rien. Les feuilles tombent puis se décomposent, favorisant ainsi la vie microbienne qui, elle-même, va aider les plantes non seulement à s’installer, mais aussi à vivre de nombreuses années en pleine santé.