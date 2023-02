Faut-il priver les chauffards de leur permis jusqu’au jugement ?

Le débat se termine à Wavre avec le commentaire de Thierry : "Il y a trois ans, j’ai eu un accident avec environ 2g d’alcool dans le sang. J’ai eu un retrait de permis de 15 jours et je suis passé en jugement 2 ans après. Pendant 2 ans, j’aurais pu recommencer. Entre-temps, j’ai fait un sevrage. Je trouve cela débile, on aurait dû me retirer le permis plus longtemps, jusqu’au jugement. Ce jour-là, j’étais très dangereux. Heureusement, j’ai tapé un poteau, je n’ai blessé personne. Une solution serait d’apporter tous les mois une prise de sang clean tant qu’on n’a pas été jugé."

