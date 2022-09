Faut-il partager vos données médicales à d’autres professionnels que votre médecin ?

Et quand on demande au docteur Simon si la démarche de l’ABSyM n’est pas un réflexe corporatiste pour réserver l’accès aux données médicales aux seuls médecins, il répond : " pas du tout. Je reconnais d’ailleurs que le partage des données peut s’avérer bénéfique pour le patient, par exemple si un pharmacien ou un kiné détecte un souci qui n’a pas été soumis à un médecin. Mais ce que nous voulons avant tout, c’est garantir aux patients le droit de choisir avec qui ils veulent partager des données qui relèvent de la vie privée la plus intime. "

" 68% des Belges ne peuvent être privés du droit de refuser de partager leurs données médicales avec certaines professions de santé. C’est bien plus que les soi-disant 5% de paranoïaques qui refusent le progrès scientifique, pour reprendre les termes d’un des défenseurs de l’élargissement. "

" Ce que nous redoutons, c’est qu’on aboutisse à un dossier central unique qui serait placé dans une immense base de données gérée par l’administration de la Santé et l’INAMI. Or, c’est le souhait de certains, nous le sentons lors des discussions qui ont lieu depuis des mois dans les instances fédérales à propos de l’Arrêté royal en préparation. Nous, notre ADN à l’ABSyM, c’est de défendre les droits et les intérêts des médecins mais aussi des patients. Et nous estimons que le droit et la liberté de choisir avec qui on communique ses données médicales sont prioritaires. "

(1) L’enquête a été menée en Belgique le 5 septembre 2022 par IPSOS Belgique auprès d’un échantillon représentatif des citoyens belges âgés de 18 à 80 ans via IPSOS Sprint.