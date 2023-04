Faut-il obligatoirement faire sortir son chat ?

On parle souvent des sorties de nos chiens et des multiples activités que l’on peut faire avec eux. Nos chats doivent-ils eux aussi impérativement sortir ? Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous éclaire sur les besoins du chat.

Quand le chat sort, il se délimite un territoire dans lequel il va chasser, courir, observer, faire ses besoins. En moyenne, il consacre 5 heures par jour à explorer un territoire de 22 à 25 kilomètres carrés, et peut parcourir une distance 12 kilomètres.

À moins de vivre dans une maison d’une surface de trois terrains de football, on peut donc conclure qu’il est préférable de laisser son chat s’épanouir dehors. Pourtant de plus en plus de chats sont habitués à rester à l’intérieur de la maison. Cette situation peut être viable pour lui, à condition d’aménager l’espace pour répondre à ses besoins et ses instincts.

On veillera dans ce cas à le stimuler pour lui permettre d’adopter les mêmes comportements que ceux qu’il aurait à l’extérieur. Par exemple des éléments pour qu’il puisse se mettre en hauteur, un arbre à chat, des peluches cachées etc.