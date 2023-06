Faut-il manger différemment quand il fait chaud ?

Combien doit-on boire en plus chaque jour ?

Il faut se fier à sa soif mais c’est un signal assez tardif et c’est un signal qui fonctionne mal chez les enfants et les seniors. Donc quand vous avez soif, c’est que vous êtes déjà déshydraté. Il faut boire de façon régulière, même quand on n’a pas soif. Et encore plus si vous pratiquez du sport quand il fait chaud. Et rappeler que l’on peut perdre de l’eau sans dégouliner… Cela s’appelle la perspiration.

Quand on transpire beaucoup, on perd aussi du sodium, et même du potassium ou d’autres minéraux. Manger plus de végétaux l’été, et un peu saler son alimentation peut aider à compenser. Mais c’est utile si vous avez vraiment beaucoup transpiré.