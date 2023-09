Faut-il lire "Goldman", le livre sur la vie de Jean-Jacques Goldman ?

Jean-Jacques est sorti de sa retraite à propos de ce livre : "Je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi".

Il oublie peut-être une chose essentielle, ces sorties en librairies nous ramènent à ses chansons. Depuis la lecture de "Goldman", je ne cesse de le réécouter. L’entendre me reporte des années en arrière. En 1985, lorsque j’use la cassette "Non homologué", piquée à ma maman qui l’avait sans doute trouvé sympathique chez un Drucker encore frétillant… En 1987, lorsque Pierre m’avait remis dans la cour de récré une copie de l’électrique/acoustique "Entre gris clair et gris foncé". Les doubles decks turbinaient alors à plein régime…

Ses chansons ont traversé le temps malgré et à cause de son absence. Un cas unique dans l’histoire de la chanson, une disparition volontaire qui le garde intact dans nos mémoires. A la fois figé dans une époque et contemporain.

Qu’aurait-il à faire ici, lui le discret, dans cet univers parallèle de réseaux sociaux qui nous assomment d’infos inutiles, bien éloignées de ses valeurs ?

Ses chansons parlent pourtant encore aux enfants des années 80 et 90. Il était pour nous un grand frère qui nous montrait la voie d’une humanité solidaire, rêvant d’un monde meilleur. Un autre chemin, en passant…

Je vous conseille plutôt "Une vie en chansons" d’Eric Jean-Jean qui vient de paraître en poche. Comme l’indique le titre, il y parle de l’essentiel.