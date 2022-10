Faut-il laver ses panneaux photovoltaïques pour augmenter sa production d’électricité ?

C’est un travail physique et quelque peu acrobatique… Celui de laveur de panneaux photovoltaïques. Thomas Mol, de Maubray (Antoing), a développé cette activité il y a un peu plus de deux ans. Ses journées de travail se passent à hauteur de toit avec son équipement. "Ici je suis sur un chantier de 24 panneaux. Ils ont été installés il y a un peu plus de 10 ans et donc il y a pas mal de lichens qui sont présents sur les pourtours et à certains endroits. Il y a aussi de la poussière sur le panneau", détaille Thomas, 29 ans.