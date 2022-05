Faut-il interdire la pub pour tout ce qui peut provoquer une addiction ?

Pierre, un auditeur de Gembloux, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai une addiction aux jeux de tirage et de grattage. Je trouve qu’on est vraiment matraqué aussi bien à la télé, à la radio ou dans la presse par la publicité. Le fait de voir la pub m’incite à jouer. En 35 ans que je joue, je n’ai jamais gagné plus que 3 euros. Je continue car je me dis que cette fois, ça va peut-être marcher. Je pense que ne plus voir de pub m’aiderait à arrêter."