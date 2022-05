Faut-il garder le masque dans les transports en commun ?

À Charleroi, Andy n’est pas du même avis : "Je pense qu’il faut garder le masque dans les transports en commun. Nous sommes nombreux à prendre le bus, on se contamine très facilement de cette façon. De plus en plus de gens ne le portent plus, j’ai l’impression qu’on me regarde comme si j’étais un Martien alors que le masque est toujours obligatoire."