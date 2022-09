Faut-il faire 45 minutes de sport pour maigrir ?

C’est une idée très présente dans l’esprit de beaucoup : il faut faire au moins 45 minutes de sport si on veut perdre de la graisse. Mais, est-ce que c’est vrai ? Oumaïma, chroniqueuse du 6-8 vous répond.

On l’entend souvent et finalement, ce qu’on veut savoir quand on est dans une démarche de perte de poids, c’est ce qu’il faut faire pour perdre du gras et surtout maintenir un poids stable, celui où on se sent bien physiquement, où on est en forme et où on a une santé optimale.

Les années 90 et la mode des régimes

Dans les années 90, avec la mode des régimes on développe l’idée que pour maigrir, il faut faire 45 minutes de sport. C’était le début des recherches autour de l’impact du sport sur la santé physique, la physiologie du sport, comment maintenir un certain poids.

Et en fait les scientifiques avaient constaté que notre organisme puise dans nos réserves de graisses quand on s’entraîne à partir de 40-45 minutes d’effort et de là des conclusions plus marketing que santé ont été tirées.

Un postulat décourageant

Et ça peut décourager, de devoir faire 1h de sport pour ne brûler des calories que dans les dernières 15 minutes.

Et suite au constat de scientifiques, d’autres études ont bien entendu été faites. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’au début de la séance de sport, dans les 15-20 premières minutes, on utilise les sucres donc on brûle déjà des calories. Le sucre qui est facilement disponible, à la fois dans le sang et dans les cellules musculaires.

Au bout de 20 minutes, il n’y a plus de sucres disponibles et à ce moment-là l’organisme commence déjà à prendre les graisses stockées et le foie les transforme en sucre dispo pour que nos cellules l’utilisent comme substrat énergétique facilement.

Donc à partir de 20 minutes c’est un mélange déjà sucre et graisse. Ensuite c’est uniquement les graisses à partir de 40 minutes. Donc quand on entend que faire 30 minutes de sport tous les jours ce n’est pas suffisant ou bénéfique, c’est bien entendu faux.

Est-ce qu’il faut faire nécessairement 45 minutes de sport quand l’objectif est de perdre de la graisse ?

Et bien non, parce qu’en fait on s’est rendu compte que le processus d’utilisation des graisses est vraiment un mélange de sport et d’alimentation. Si on a épuisé une certaine quantité de graisse sur une séance d’endurance d’une heure par exemple, en général juste après on a envie de manger.

Et c’est normal, parce que vous aurez faim. L’organisme va refaire son stock de graisses puisqu’elles ont été utilisées et si d’ailleurs elles ont trop été utilisées ça peut le stresser et peut-être alors qu’il va vouloir stocker un peu plus. Notre organisme est résistant à la famine et donc on est doué pour stocker.

Pour éviter le yo-yo

Pour que ce soit durable, bien sûr il faut faire du sport et de manière générale bouger pour sa santé physique et mentale, on ne le répétera jamais assez. Ça va augmenter votre masse musculaire et votre métabolisme de base, en gros comment votre organisme brûle des calories au quotidien sans que vous vous en souciez. Et petit à petit, ça va puiser dans les graisses. Pour ça, il faut équilibrer son alimentation et éviter les extrêmes

Tenir sur le long terme

Quand il s’agit d’activité physique, chacun est très différent, la meilleure solution c’est celle qui respecte votre rythme personnel. Pour que ça devienne régulier et dès lors efficace, donc pas de pression.

Et un petit conseil qui marche assez bien c’est, le dimanche, de noter dans son agenda une fenêtre sport avec l’intitulé de l’exercice. C’est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même, ça vous permet de vous y rendre.