Faut-il faire un check-up santé pour nos animaux avant l’été ?

Pendant l’année on court partout, avec l’arrivée des vacances, les prochaines semaines vont sûrement être un peu plus calmes. Et si on en profitait pour prendre soin de nos animaux ? Bénédicte Flament, vétérinaire et chroniqueuse du 6-8 fait le point sur les bénéfices d’un check-up santé pour nos compagnons à quatre pattes.