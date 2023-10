Faut-il faire entrer la politique à l’école ?

Dans un peu plus de 8 mois, nous irons voter pour des élections législatives et européennes. Pour toute une série de jeunes, âgés de 16 à 22 ans, ce sera la première fois. Une première fois encore plus particulière pour ceux qui ont 16 et 17 ans puisque c’est un droit nouveau : ils vont pouvoir voter pour les élections européennes. Un droit, mais pas un devoir puisque pour eux et pour elles, le vote ne deviendra obligatoire qu’à 18 ans.

Mais jusqu’à quel point ces jeunes connaissent-ils les mécanismes de notre démocratie représentative ? Sont-ils intéressés par la politique ? Connaissent-ils ce droit qui s’ouvre à eux ? C’est ce que nous avons creusé dans le nouvel épisode du PODCAST "Le Tournant" et la réponse semble plutôt négative. Sur 80 jeunes interrogés (issus d’écoles bien différentes de Wallonie et de Bruxelles) seul une dizaine disaient qu’ils iraient à coup sûr voter.

Et les autres alors ? "Je ne vais pas aller voter sans rien n’y connaitre" nous dit Boris. "Je n’ai pas envie de voter pour des choses qui pourraient être contre mes intérêts simplement parce que je ne comprends pas les enjeux". Juste à côté, Eline complète : "Je ne connais pas les personnes, je ne me vois pas voter pour des gens que je ne connais pas".

"Renouer les fils de la confiance"

Il semble il y avoir un fameux défi en perspective d’ici au prochain scrutin. Du boulot pour les médias mais aussi pour l’école. "Je trouve qu’on devrait bien plus nous parler de ça à l’école, estime Alya, on a jamais eu cours là-dessus" Et Brieuc abonde dans son sens : "on devrait tous avoir une séance d’information donnée par quelqu’un de neutre qui viendrait nous expliquer les enjeux de l’élection, comment ça marche".

Certains élus pensent d’ailleurs qu’il faudrait bien davantage faire rentrer la politique à l’école : "On voit des jeunes qui ont plein d’idée, qui veulent faire bouger les lignes dans la société mais qui n’ont aucune idée du principe de la représentation et de comment fonctionnent nos institutions" constate Delphine Chabert (députée PS à la fédération Wallonie-Bruxelles). Son collègue Ecolo Rodrigue Demeuse fait le même constat : "on voit qu’à 16 ans déjà il y a un vrai manque de confiance dans le monde politique. Ils ont plein d’idées pour faire changer le monde mais ils ne croient plus dans les hommes et les femmes politiques pour mettre ces changements en œuvre… et donc clairement on a un travail énorme à effectuer pour renouer les fils de la confiance".

Du côté du PTB, le député (de la fédération Wallonie-Bruxelles) en est convaincu : il faut parler bien davantage de politique à l’école : "parler du fonctionnement des institutions, déjà… mais ça ce n’est pas l’essentiel. L’enjeu c’est vraiment de permettre aux enseignants d’amener le débat sur les grands enjeux de société, en classe. De repolitiser les gens, dans le bon sens du terme".

Vous voulez approfondir ces enjeux ? Prendre le temps d’écouter la parole des jeunes sur l’avenir de nos démocraties ? Le Podcast "Le Tournant" est en ligne sur Auvio et sur vos plateformes de téléchargement.