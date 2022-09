Faut-il faire de l’exercice physique avec son animal de compagnie ?

Les vacances ont probablement été le moment de partager pas mal d’activités avec vos animaux de compagnie et c’est plutôt une bonne chose. Faire de l’exercice est idéal pour les animaux de compagnie. Bénédicte Flamand vous explique pourquoi c’est important et comment faire du sport avec votre animal de compagnie.

Pourquoi l’activité physique est-elle importante pour les animaux de compagnie ?

Il est vrai qu’au milieu des nombreux impératifs du quotidien, on délaisse parfois les moments d’activités extérieures avec le chien particulièrement, faute de temps, d’envie ou d’énergie souvent. Et pourtant, l’activité pratiquée avec son animal de compagnie est bénéfique sur bien des plans.

Sur le plan comportemental, le chien occupé va se fatiguer bien plus vite et souffrira moins facilement de rester seul à la maison (on minimise les conséquences de la séparation et en cascade le nombre de bêtises que le chien pourrait mettre en œuvre simplement par ennui).

Sur le plan relationnel, le chien qui a l’habitude de jouer, d’être en interactivité de manière agréable avec ses maîtres sera également plus à l’écoute des injonctions de ces derniers. Sa sociabilisation sera également plus importante.

Par ailleurs, lors des jeux, c’est le moment idéal de manipuler le chien de manière ludique, ce qui peut également l’aider à accepter des manipulations moins agréables (lors de consultations chez le vétérinaire).

Et puis l’activité physique est quand même un indispensable pour garder la forme. C’est en effet probablement la raison numéro une pour laquelle l’exercice régulier est important.

L’embonpoint ou l’obésité sont des fléaux pour nos chiens et nos chats qui deviennent de plus en plus sédentaires.

Le surpoids est souvent minimisé par le propriétaire, un chien qui prend un kg cela ne semble pas si dramatique et pourtant, cela peut représenter un dixième de son poids de forme.

Le surpoids engendre des conséquences pas toujours visibles sur la santé de l’animal : problèmes articulaires, diminution de la résistance à l’effort, moindre mobilité, diabète…

L’exercice quotidien est donc essentiel tant pour nos animaux de compagnie que pour leurs propriétaires. Mais faire de l’exercice tous les jours, ce n’est pas toujours possible.