Faut-il faire assurer son nouveau smartphone ?

Certains smartphones peuvent coûter plus de 1000 euros. À ce prix-là, on pourrait évidemment être tenté de l’assurer. Dans le 6/8, Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous explique ce qu’il faut faire.

À l’achat, un smartphone a une durée de garantie légale de deux ans. Ce qui permet de retourner chez le vendeur en cas de problème pour un remplacement, une réparation ou un remboursement. Mais jusqu’à l’an dernier, après six mois, il fallait prouver un défaut de conformité sur le smartphone pour bénéficier de ces avantages.

Dorénavant, il n’est plus nécessaire de prouver un défaut préexistant. Le consommateur est mieux protégé pendant les deux ans de garantie, et l’intérêt d’assurer son smartphone est donc moins grand.

La législation des assurances pour smartphone a elle aussi changé en 2022, et interdit désormais les offres débutant par une période de gratuité. Pour une assurance de 120 euros par an, on doit payer normalement 10 euros par mois. Au lieu de proposer un mois gratuit comme avant, l’assurance fera passer le coût à 110 euros par an, soit 9,16 euros par mois au lieu de 10.