Faut-il être un psychopathe pour investir dans les cryptos ?

Investir dans les cryptomonnaies représente souvent un investissement hautement spéculatif, qui peut faire prendre des risques élevés mais qui peut aussi rapporter gros. La prise de risque et les rendements potentiels élevés rendent les monnaies virtuelles très attrayantes aux yeux de personnes présentant des points communs avec la "triade noire", à savoir la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme, et dans une moindre mesure le sadisme.

Pour arriver à cette conclusion, les Dr Di Wang et Brett Martin, de l'Université de technologie du Queensland en Australie ont interrogé plus de 500 personnes intéressées par les cryptomonnaies. Dans ce panel, un quart possède des cryptomonnaies et un tiers souhaite investir. À l'aide d'un test de personnalité et d'entretiens individuels, les spécialistes ont pu mesurer, chez chaque individu, les traits qui les reliaient à la "triade noire". Leur résultat est publié dans la revue Personality and Individual Differences.