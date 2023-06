Faut-il être sceptique pour être tolérant ?

Dans cette chronique, le philosophe Matthieu Peltier nous invite à réfléchir sur la notion de tolérance.

D’après le Vocabulaire technique et critique de la Philosophie de Lalande, le devoir de tolérance, c’est la règle de conduite consistant à laisser à chacun la liberté d’exprimer et de propager ses opinions, alors même qu’on ne les partage pas.

Mais si on va un peu plus loin, si on imagine par exemple deux individus en Ecosse, au bord du Loch Ness, dont l’un ne croit pas au monstre tandis que l’autre est persuadé de son existence, les deux opinions s’excluant l’une l’autre, ces personnes se retrouvent forcément à penser que l’autre a tort.

Que devient la tolérance dans ce cas ? La notion de tolérance n’implique-t-elle pas plus que la simple liberté de dire ce que l’on veut ?

N’est-ce pas ce sentiment de posséder la vérité qui est, en fait, la cause de toutes les intolérances ? interroge Matthieu Peltier.

On peut penser à ce qu’a fait l’Eglise catholique pendant des siècles ou à la façon dont les régimes communistes ont traité ceux qui ne partageaient pas les convictions du Parti.