Faut-il être riche pour être écolo ?

En Europe, les 50% des plus bas revenus émettent en moyenne 5 tonnes de CO2/an/personne alors que les 10% des revenus les plus élevés émettent environ 30 tonnes CO2/an/personne.

Qu’est-ce que ça veut dire ? La moitié la plus précarisée des citoyens émet moins que les 10% des citoyens les plus aisés. Cela veut également dire qu’un citoyen faisant partie des 50% des plus précarisés consomme en moyenne 6 fois moins d’énergie fossile qu’une personne faisant partie des 10% les plus aisés. Cela peut aussi vouloir dire que les 50% des citoyens dont les revenus sont les plus bas sont en moyenne, déjà sur la bonne voie pour 2030.

Rappelons-le, lors de la COP21 en 2015, 196 États s’étaient en effet engagés à réduire leurs émissions de CO2 d’ici 2030 d’au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990.

En Belgique, pour faire partie des 10% les plus riches il faut gagner plus de 5.800€ soit 3.200€ net environ. Au-delà du symbole important que sont les voyages en jet privé, il n’y a donc pas que les millionnaires qui soient en dehors de la trajectoire carbone soutenable.