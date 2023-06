Faut-il être jeune et mince pour être heureuse ? Michèle Bernier casse les codes grossophobes, âgistes et sexistes de la télévision

À ce sujet Michèle Bernier fait par ailleurs remarquer que ce phénomène touche moins les acteurs que les actrices, qui à partir d’un certain âge et d’un certain poids, auront plus de difficultés à trouver de l’emploi : "On passe très vite d’un rôle de mère d’adolescent à celui de grand-mère. Entre les deux, il y a peu de scénarios écrits pour les femmes. Alors que, en ce qui concerne les hommes, on s’en fout ! Ils peuvent vieillir et grossir : on écrit toujours pour eux.".

Dans les films et les séries, il reste en effet assez rare de voir une femme ronde ou âgée occuper un premier rôle. À l’écran, la norme reste celle du corps jeune et mince, alors même que celle-ci ne correspond qu’à une minorité de femmes en réalité.

Un manque de représentation qui n’est pas sans conséquence, puisqu’il contribue à l’édification de l’idéal de la minceur et peut devenir source de complexes chez les téléspectatrices.