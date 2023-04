Faut-il être blanc et bourgeois pour être journaliste ?

Quand elles parlent du début de leur carrière, ces trois journalistes racontent la même histoire : celle des discriminations, sous des aspects différents mais toujours violents.

Dès le choix de ses stages quand elle était étudiante à l’ULB, Salwa Boujour a dû gérer un enjeu supplémentaire : "La question du foulard s’est posée directement dans ma tête. Je savais que c’était un impensé et que des personnes avant moi avaient eu des problèmes. J’ai fait des choix stratégiques : j’ai choisi des rédactions où j’étais certaine qu’on n’allait pas me parler de mon foulard (Arabel et Le journal du médecin). Mon objectif, c’était la réussite, je n’avais pas envie d’être parasitée par des polémiques. C’était un mix entre de l’auto-discrimination et l’envie de faire mes stages comme tout le monde. Les autres étudiants ont le privilège de ne pas s’embêter de leur origine ou de leurs convictions. Les barrières commencent bien avant le marché du travail". Plus tard, quand elle postulera pour un job de journaliste, Salwa verra son foulard comparé au fait de porter un t-shirt du Vlaams Belang lors d’un entretien d’embauche, par le rédacteur en chef.

En vingt ans de carrière, Safia Kessas a accumulé de nombreux exemples de discriminations. "Quand j’ai commencé, je me souviens d’un matin, très tôt, je n’étais pas super à l’aise et je suis arrivée discrètement dans la rédaction. Une journaliste parlait de moi, 'la nouvelle', uniquement en termes physiques, elle disait que j’étais typée. Un autre collègue me parlait tout le temps des 'allochtones'. Il avait toujours un avis sur les jeunes et parlait de la manière dont ils devaient s’intégrer et il attendait que j’aie un avis sur la question sans connaitre mes centres d’intérêt. Ou encore : on m’assignait d’office aux sujets dits 'urbains' en fonction de mes origines ".

Sara Braou a commencé sa carrière en 2021 et, comme Safia, elle a vécu la difficulté de réagir face aux remarques des collègues, surtout quand on est une jeune journaliste indépendante : "Au Parlement européen, un journaliste avec qui je travaillais me présentait aux députés comme ça : 'Elle, c’est la rebeu'. J’ai une grande gueule mais dans ces moments-là, je ne savais même pas quoi dire. C’est tellement choquant. C’est dans un contexte professionnel avec des gens haut placés. Est-ce que je vais commencer à répondre devant tout le monde ? Lui, il se permet une remarque raciste mais moi je n’ose rien dire".

Ce genre d’exemples, Sara Brarou en a collecté des dizaines pour son mémoire de fin d'études à l’IHECS sur les femmes journalistes issues de minorités visibles. Huit femmes journalistes belges ont accepté de lui raconter leur parcours ; la moitié a demandé l’anonymat. "C’est difficile pour elles car elles dénoncent des choses qui se passent dans les rédactions. Elles sont dans une place privilégiée donc elles sont facilement identifiables si quelqu’un les reconnait. C’est un mécanisme de défense. Tu ne veux pas faire de vagues parce que tu es placée. En fait, on n’est pas assez nombreuses que pour faire de vagues", explique Sara Brarou.