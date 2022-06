Чи потрібно приспати тварин перед ритуальним забоєм ? | Faut-il étourdir les animaux avant un abattage rituel ?

На цей час в Бельгії вирують дебати, зокрема в Брюсселі, тому що не всі знаходяться на одній хвилі. Це дуже чутливе питанн. Для мусульман "халяльне" (дозволене) м’ясо отримують шляхом глибокого розрізу горла тварини ножем, до перетину яремних вен і сонних судин: спинний мозок повинен залишатися неушкодженим, тому що виникають судоми. необхідні для поліпшення відтоку крові.

У Брюсселі депутати ще мають визначитися і прийняти це законом. Однак така практика вже заборонена у Валлонії та Фландрії. У Фландрії заборона на забій без оглушення набула чинності 1 січня 2019 року. У Валлонії закон, що забороняє цю практику, набув чинності 1 вересня 2019 року.

У цій дискусії, у всякому разі, ветеринари підтримали пропозицію про забій коли тварина в сонному стані. Вони щойно опублікували текст, щоб заохотити брюссельських парламентарів проголосувати за цей закон. За словами Лоуренса Де Містера, представника Ветеринарного професійного союзу в Брюсселі, на карту поставлено добробут тварин. "Науковці та ветеринари добре знають, що забій тварини коли вона у свідомості – це надмірно боляче. Це викликає біль протягом кількох хвилин у тварини перед смертю. Сонні артерії людини влаштовані таким чином, що якщо перерізати горло, ви миттєво втрачаєте свідомість. Для парнокопитних все зовсім інакше. У них після забою мозок залишається васкуляризованим, і мозок продовжує функціонувати. Він залишається при свідомості, і агонія може тривати від 2 до 14 хвилин.

Le débat fait rage en Belgique en ce moment, à Bruxelles plus particulièrement, car tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. C’est une question très sensible… Pour les musulmans, la viande " halal " (permise) est obtenue en incisant profondément la gorge de l’animal au couteau, jusqu’à obtenir la section des veines jugulaires et des carotides : la moelle épinière doit rester intacte car des convulsions sont nécessaires pour améliorer le drainage du sang.

A Bruxelles, les députés doivent encore décider et en faire une loi. Cette pratique est pourtant déjà interdite en Wallonie et en Flandre. En Flandre, l’interdiction de l’abattage sans étourdissement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. En Wallonie, la loi interdisant cette pratique est entrée en vigueur le 1er septembre 2019.

Dans ce débat, en tout cas, les vétérinaires ont pris proposition pour l’abattage avec étourdissement. Ils viennent d’ailleurs de publier un texte pour encourager les parlementaires bruxellois a voté en faveur du texte. Selon Laurence De Meester, la représentante bruxelloise de l’Union professionnelle vétérinaire, il en va du bien-être animal. " Les scientifiques et les vétérinaires savent pertinemment bien qu’abattre un animal sans étourdissement est excessivement douloureux. Cela provoque une douleur de plusieurs minutes chez l’animal avant la mort. Les artères carotides des humains sont faites de telle sorte que si on nous tranche la gorge, on perd connaissance instantanément. Pour les ruminants, c’est totalement différent. Chez eux, le cerveau reste vascularisé après l’égorgement et le cerveau continue à fonctionner. Il reste conscient et l’agonie peut durer entre 2 à 14 minutes d’agonie ".