Faut-il éteindre, baisser ou laisser le chauffage en cas d’absence ?

C’est ici qu’interviennent les notions de puissance et d’énergie. Craindre qu’une installation de chauffage ne soit obligée de tourner plein pot pour réchauffer une habitation, c’est confondre ces deux notions.

"La puissance, c’est l’intensité avec laquelle on va réchauffer", explique Francesco Contino. "Et effectivement, plus on a laissé descendre la température, plus on va devoir mettre une grande puissance pour remonter la température", poursuit le professeur spécialiste des questions énergétiques.

"L’énergie, c’est le temps pendant lequel on va utiliser une certaine puissance", poursuit le professeur. "Ce laps de temps ne sera pas très long si on utilise de la puissance pour remonter la température", ajoute-t-il. "Par contre, maintenir une température sur toute la journée, c’est sur un long laps de temps, avec une puissance qui est peut-être un peu moins élevée, mais qui au final va créer plus d’énergie", ajoute le professeur Contino.

Et "au final, ce qu’on paye, c’est l’énergie, pas la puissance", conclut-il.