Faut-il encore densifier l’habitat sur les hauteurs de Visé ?

Les terribles inondations qui ont frappé la région liégeoise voici dix-huit mois ont surtout laissé des traces dans les vallées. Et les règles d’aménagement du territoire s’en trouvent déjà modifiées. Mais il ne faudrait pas négliger les conséquences urbanistiques là où des ruisseaux sont devenus des torrents. C’est le cas, notamment, sur les hauteurs visétoises. La ville souhaite densifier l’habitat, mais un comité de riverains s’oppose à une bétonisation qualifiée d’aveugle. C’est le cas, par exemple, à propos d’un permis qui vient d’être accordé pour un projet d’une trentaine de logements, baptisé la résidence du château de Lorette.

Comme l’explique l’une des membres de ce groupe StopBéton, " les craintes ne concernent pas uniquement les risques de ruissellement : elles sont multiples. Les quatre immeubles doivent en fait s’implanter en bordure d’une route nationale, déjà dangereuse, et ça pose des questions relatives à la sécurité. Il y a des soucis de nuisances sonores, et surtout, ce qui est contesté, c’est la densité résidentielle qui est annoncée, le double de ce qui est prévu actuellement, et ça menace clairement le côté calme et paisible des alentours. D’ailleurs, le fonctionnaire de l’administration wallonne a remis un avis très négatif, un avis sur lequel la ville s’assied…."

Une réunion est prévue ce mardi, afin de déterminer les modalités d’un recours au conseil d’Etat, qui devrait prochainement avoir à connaître de ce dossier.