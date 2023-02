Sur le papier, Sony avance des qualités hardware dédiées au son qui sont difficiles à loger dans un smartphone. Son cadre en alu rigide lui assurerait ainsi un son clair et stable. Ses condensateurs à film réduiraient en outre " la distorsion du son et les bruits parasites ". Prise jack de qualité, distribution homogène du courant, soudures en or ... les efforts audiophiles matériels du NW-A306 se ressentent réellement à l’écoute. Si on laissera le soin à la presse Hi-fi spécialisée de trier objectivement la véracité de ces détails marketing, une comparaison d’écoute subjective d’I Say Who de Tomoko Soryo, relève bel et bien de l’épiphanie.