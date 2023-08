Faut-il éliminer les taupes à tout prix ?

Comment agissent ces produits sur le marché ? Et quels sont leurs prix ? Nicolas Pardon, taupier, fait le point pour nous.

L’empoisonnement :

"Heureusement, ces produits toxiques n’existent plus sur le marché, car cela peut tuer d’autres animaux qui viennent les manger. Si vous en trouvez encore, évitez-les à tout prix ! Cela nuit à l’environnement."​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Le gaz :

"Barbare pour l’animal. Et on tue tout ce qu’il y a dans le sol. C’est tellement dangereux. Vous pouvez même le respirer. Et vous devez prévenir la commune pour l’utiliser."

La pyrotechnie : 84,99€

Cette technique par système explosif réagit aux particularités des taupes qui rebouchent systématiquement un trou ouvert. En voulant reboucher le trou, la taupe actionnera le piège et déclenchera l’explosion du pétard.

" Cela fonctionne très bien, mais je ne comprends pas comment cela est encore en vente libre dans les magasins, car c’est très dangereux pour les enfants, les animaux. On peut très vite se faire un acouphène quand le pétard explose."

Répulsif à ultrasons ou vibrations : Solaire ou à piles : 10 à 52,99€

Nos grands-pères utilisaient déjà une technique similaire en mettant des bâtons avec des bouteilles renversées dans les taupinières de manière à créer des vibrations sonores avec le vent.

"Cela fonctionne, mais cela a une efficacité moindre, car vous devez les déplacer. Vous allez les déranger dans une zone, elles vont fuir dans une autre. Mais elles ne vont pas vraiment partir, sauf dans un petit jardin. Mais vous devez mettre beaucoup d’appareils. Elles risquent aussi de partir chez votre voisin. "​​​​​​​

Les bâtonnets odorants : 16,99€ ​​​​​​​

Inoffensif, ce produit à base d’une substance active d’origine végétale ne tue pas les animaux et peut s’utiliser en présence d’animaux domestiques. L’emballage se compose de 10 bâtonnets. "Ce sont soi-disant des produits miracle, mais ils ne servent à rien. Et ils coûtent cher vu leur inefficacité !"

Les pièges mécaniques: 10,99€

Ce sont des pièges à taupes classiques pour attraper les taupes dans les galeries.

Faire appel à un taupier

Si votre jardin est devenu un champ de mines, vous pouvez contacter un taupier qui va éradiquer ces petits mammifères : "C’est malheureusement impossible de les attraper vivantes. Quand il y a surpopulation, on la régule comme la chasse dans un bois. On fait des contrats de six mois (400€) ou un an (600€), car moins, cela ne serait pas correct, car les taupes vont et viennent plusieurs fois dans l’année. Cela paraît cher, mais quand on compare avec les autres produits que l’on doit racheter… Nous, dès qu’il y a une motte, on intervient directement comme un jardinier qui vient tondre la pelouse. On place des pièges mécaniques et on attend 15 jours et puis, on décide avec le client, ensuite."

Et quelle garantie de non-retour avons-nous ? "Les taupes parfois ne reviennent plus pendant deux, trois ans. Par contre, chez certains, elles reviennent chaque année ! " clarifie Nicolas Pardon.