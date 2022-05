Faut-il doter les syndicats de la personnalité juridique, afin de pouvoir les poursuivre en justice ?

Jeudi 5 mai, lors de la présentation de son plan " Horizon 2030 " en grande pompe devant 500 invités dont le Premier ministre Alexander De Croo, la FEB a réaffirmé ses souhaits pour refaire de notre pays un leader européen, notamment au niveau du marché du travail. Avec 4 grands chantiers et une trentaine de propositions, la Fédération des entreprises de Belgique veut que le bicentenaire soit aussi l’occasion d’un grand redressement économique.

Parmi l’ensemble des revendications, on retrouve le souhait de voir les organisations de représentation des travailleurs dotées d’une personnalité juridique. Le but ? Une plus grande transparence de leurs comptes, mais aussi et surtout une vraie responsabilité devant la loi en tant qu’organisations. Avec ces arguments, la FEB veut convaincre le monde politique de changer le statut des syndicats.