Faut-il déménager la caserne de la Protection Civile de Crisnée ? Le parlement en débat

Le parlement fédéral a lancé une analyse de la réforme de la Protection Civile. Quatre ans après la suppression de quatre caserne sur six, des chercheurs ont mené des études d'évaluation, qui a récemment été discuté par les membres de la chambre des représentants. La députée liégeoise Vanessa Matz a co-signé le rapport. Il est édifiant, et elle le confirme dans cette épisode de Liège en Prime.

Les ambitions du plan du ministre de l'intérieur Jan Jambon, concentrer les moyens sur deux sites, réduire le personnel, et réorienter les missions de la Protection civile sur des appuis de "seconde ligne", n'empêchent pas les pompiers, dans de nombreuses zones de secours, de se plaindre des délais d'intervention. Lorsque les services de Crisnée interviennent sur le terrain, ils donnent satisfaction, mais avec retard. Les déplacements, pour couvrir tout le territoire, font perdre de précieuses minutes. Mais alors, quelles sont les solutions ? Une implantation de plus ? Une douzaine de postes avancés ? Voire un déménagement de l'unité de Crisnée vers un endroit plus central ? Ce ne sont , pour l'heure que des hypothèses.

Pas d'analyse globale des risques

Le plus surprenant, dans cette affaire, c'est qu'il apparaît à présent que la réforme Jambon a été menée en l'absence d'une analyse territoriale des risques, à l'échelle du pays. Et qu'un telle analyse n'existe toujours pas. Commentaire de l'élu des Engagés: "Je pense qu'on fait les choses à l'envers, pour l'instant".