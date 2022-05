Faut-il déboulonner le buste de Roger Nols à Schaerbeek ? L'étude des historiens ne tranche pas

Populiste, opportuniste… Mais encore ?

Il y a le contexte communal. On est à une époque avec Schaerbeek qui est en pleine transformation. La commune va subir une urbanisation forcée et pas toujours correctement planifiée. On pense au plan Manhattan dans le quartier Nord. Une transformation très violente de Bruxelles avec des quartiers complètement abandonnés, qui vont devenir de plus en plus pauvres et accueillir des populations migrantes… Nols va utiliser cet élément-là pour aller chercher un électorat traditionnel, belge, qui s’oppose à cette migration. Cela, même si Roger Nols, qui avait le sens du contact, était capable de discuter et bien s’entendre avec les immigrés…

Il y a aussi un contexte plus large, celui de Bruxelles en général…

Exactement, avec des classes moyennes qui vont quitter Bruxelles et s’établir en banlieues. Des quartiers vont donc souffrir. Ensuite, il y a des mesures au niveau national qui vont permettre aux bourgmestres de limiter l’inscription dans leur commune de non-Belges. Il va utiliser cela et il ne sera pas le seul. Ce n’est pas un personnage isolé. Il a un soutien fort de ses électeurs et il s’inscrit dans un contexte. Il n’a pas toujours provoqué d’opposition généralisée.

Lui accordez-vous d’autres circonstances atténuantes, quarante ou cinquante ans plus tard ?

Grâce à lui – je dis "grâce" avec beaucoup de guillemets -, Schaerbeek est devenue une commune tout à fait exceptionnelle dans le développement d’associations progressistes. On y a vu fleurir des organisations extrêmement diversifiées venant en aide aux immigrés et aux plus précaires. Schaerbeek était devenue une commune de combat où on luttait contre les politiques de Roger Nols. Cela a participé aussi au développement de la commune.

Ceci étant, Nols est libéral, passe au FDF, puis au PRL, crée sa propre liste qui porte son propre nom avant de finir au Front national…

Ce n’est pas parce qu’il est opportuniste que cela peut le dédouaner d’une quelconque manière de ses opinions. Il y a eu une évolution d’un homme de droite vers l’extrême droite. Dans un premier temps, son discours lui permet de capter beaucoup de voix. Mais son rapprochement par rapport à Jean-Marie Le Pen et le fait qu’il va totalement épouser les idées d’extrême droite jusqu’à la soutenir, cela montre qu’il s’enfonce dans cette idéologie. Il y croit. La fin de son règne, de son parcours politique, est marquée par l’extrême droite. A ce moment-là, il perd une majorité de ses électeurs. Tant qu’il n’était pas relié directement aux partis d’extrême droite, il apparaissait encore comme quelqu’un de fréquentable. Mais dès qu’il prend ses engagements d’extrême droite, le soutien dont il bénéficie s’érode très rapidement.

Vous voulez aussi souligner ce qu’il a représenté lorsqu’il est devenu bourgmestre pour la première fois en 1970. De quoi s’agit-il ?

Quand il est élu, il incarne quelque chose de nouveau. Les élus en place sont là depuis longtemps à Schaerbeek. Et cet homme, ancien garçon de café, qui vient de monde de l’hôtellerie, qui apparaît comme quelqu’un de proche du peuple donne une image d’anti-élite avec la volonté de bousculer les politiques traditionnels. Certains ont pensé qu’un vent nouveau soufflait sur la commune et il en a profité.

Plus de 30 ans après son dernier mandat de bourgmestre, il demeure une figure qui a marqué l’histoire de Schaerbeek au point de lui donner une image négative encore perçue aujourd’hui…

Ce n’est peut-être pas la manière dont toute la population de Schaerbeek aurait voulu qu’on parle d’elle à l’époque. Tout le monde connaissait Nols dans ces années-là alors que tout le monde n’était pas capable de citer le nom d’au moins dix bourgmestres en Belgique. Le nolsisme aura marqué à long terme l’image de la commune. Même s’il faut, je le rappelle, souligner le dynamisme associatif schaerbeekois. C’est quelque chose que Nols a réussi, malgré lui, à faire connaître. Schaerbeek, aujourd’hui, s’est détaché de la personnalité de Nols. Ses successeurs ont pris leurs distances, en tenant compte en même temps de l’évolution de la population de Schaerbeek. Et concernant ce buste, l’objectif est qu’aujourd’hui Schaerbeek se réapproprie son passé. Détruire, ce n’est pas une façon d’analyser ce passé, de le comprendre, avant de décider. Le buste en soi, n’est pas le cœur du débat. Le plus important, c’est ce qu’a représenté Nols à l’époque.