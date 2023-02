Faut-il croire aux astuces qui nous promettent de ne pas pleurer quand on découpe un oignon ?

Il y a quelques jours, à la télévision britannique, le célèbre présentateur Phillip Schofield a fait sensation dans son émission "This Morning" en testant devant les caméras une astuce de cuisine dont les mérites étaient vantées par TikTok. Voilà donc l'homme de télévision de 60 ans qui enfourne une généreuse tranche de pain sans la mâcher avant... de couper un oignon. En fait, Schofield avait déjà expérimenté l'astuce et avait promis aux téléspectateurs que son tour de main faisait des miracles, c'est-à-dire éviter d'avoir les yeux qui piquent et pleurer.

Sa démonstration consiste en réalité à contrer un phénomène tout à fait naturel. Lorsque l'on épluche un oignon, cela provoque le dégagement d'un gaz qui entre en contact avec le liquide lacrymal des yeux. Le mélange donne lieu à de l'acide sulfurique.

Les oignons captent le soufre contenu dans le sol, qui se loge alors dans les cellules du condiment.

Le résultat est aussi immédiat que désagréable : on pleure ! C'est ennuyeux quand il y en a plusieurs à détailler et que la vue est indispensable pour la suite des opérations en cuisine... Ce n'est pas pour rien si depuis des lustres, on cherche à contrer cet effet. Sur TikTok, cela ne trompe pas : le hashtag français faisant référence à des conseils pour ne pas verser de larmes au moment de la découpe des oignons génère plus de 32.000 vues tandis que la version anglophone compile plus de 188.000 vues !