Faut-il couper son décodeur TV et sa box Wi-Fi pendant la nuit ?

D’abord, quelle est la consommation d’électricité de ces deux équipements ?

"Environ 25 watts, estime Jonas Moerman, expert énergie chez Ecoconso. Allumés 24 heures sur 24, 365 jours par an, cela représente plus de 200 kilowattheures. C’est autant qu’un gros électroménager comme un frigo ou un lave-vaisselle. Au prix actuel de l’électricité, cela coûte environ 75 euros. C’est un peu bête de laisser tourner ces équipements pendant qu’on dort ou quand on part en week-end."

L’Agence française de l’environnement (ADEME) publie les chiffres de consommation suivants :

Réfrigérateur une porte : 174 kW/heure

Lave-vaisselle (166 cycles/an) : 192 kW/heure

Téléviseur (6h46/jour) : 187 kW/heure

Box wifi + décodeur TV 184 kW/heure

Non sans ajouter que les performances énergétiques des équipements électriques s’améliorent d’année en année, et que les appareils neufs les plus efficaces permettent de réduire cette consommation de moitié.

Ecoconso conseille néanmoins de regrouper décodeur, box wifi, télévision, lecteur de DVD et console de jeux sur un multiprise avec interrupteur, et de les éteindre quand on s’absente pour plusieurs heures ou pendant la nuit.