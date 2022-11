Faut-il contrôler davantage la vitesse des trams à Bruxelles ?

Autre source de difficulté voire d’accident pour les cyclistes : les rails du tram. "On sait qu’il y a énormément de chutes qui sont provoquées par les rails de tram ou des cyclistes qui coincent leurs roues dans les rails" décrit Florine Cuignet. Le GRACQ plaide donc pour que trams et vélos aient chacun leur zone de circulation, "et là où ce n’est pas possible, de faire en sorte que la cohabitation soit la plus sécurisée possible" complète la cycliste. Un avis partagé par la porte-parole de la STIB d’autant que cette séparation augmente la fluidité et donc la compétitivité du tram.

La STIB et le GRACQ travaillent par ailleurs ensemble pour que le partage de la voirie se passe le mieux possible. "C’est très important de travailler sur la formation. Celle des cyclistes mais aussi celles des conducteurs de tram. Nous travaillons conjointement pour avoir des rencontres et des échanges croisés entre nos formateurs afin de mieux se rendre compte du quotidien de l'autre et que cela puisse ensuite percoler dans les formations de chacun. C’est absolument essentiel" conclut Florine Cuignet.