Faut-il continuer à nourrir les oiseaux sauvages au printemps ?

On peut trouver un vaste choix de nichoirs dans toute bonne animalerie ou jardinerie. Mais construire un nichoir soi-même n’est pas très compliqué et peut même être une chouette activité.

Dans les deux cas on choisira des matériaux naturels comme des planches de bois, qu’on pourra poncer un peu pour éviter les échardes à l’occupant du nichoir. Mais on évitera le verni et la peinture, qui peuvent être nocifs pour les oiseaux.

L’ouverture du nichoir dépendra de l’espèce que l’on souhaite attirer : par exemple, les mésanges bleues préfèrent un diamètre de 28 millimètres, tandis que les mésanges charbonnières iront plus volontiers vers une ouverture de 35 millimètres. Et pour les rouges-gorges, on choisira une ouverture en demi-lune.