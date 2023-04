Faut-il compter sur l’intelligence innée des bébés pour construire une société plus altruiste ?

Pendant très longtemps, on a complètement ignoré les compétences et les intelligences des bébés et des enfants. Au Moyen Âge, on les considérait comme mi-anges, mi-animaux, des petits êtres dont il fallait façonner le corps et l’esprit pour les rendre “humains”, les redresser à l’aide de tuteurs physiques et psychiques, des petits animaux déraisonnables, capricieux et incontrôlables qu’il fallait dresser.

Au début du 19e siècle, la médecine se fonde sur une nouvelle approche, plus scientifique, et on commence à observer de plus près l’évolution physiologique du corps des bébés et des enfants. Fin du 19e siècle, on pèse, on mesure, on médicalise, dans un contexte de mortalité infantile élevée, on “hygiénise” de plus en plus, sans encore imaginer qu’un être humain, c’est bien plus qu’un corps. Et sans imaginer un instant qu’un bébé est un être actif à part entière.

Ce n’est que bien plus tard, dans les années 70, que Frédéric Leboyer, obstétricien français, évoque la souffrance qu’engendre l’accueil hygiéniste des nouveau-nés, et donc la nécessité d’un accouchement et d’un accueil en douceur du nouveau-né. C’est lui qui va dire que les cris déchirants d’un nouveau-né ne sont pas le signe de sa vigueur.

Cela n’empêche que, comme on les pense immatures et insensibles, on continue à opérer ou à poser des actes douloureux sans analgésie ou anesthésie. Il faudra attendre le milieu des années 80, en Francophonie en tout cas, et les travaux de la psychiatre Françoise Dolto ou l’émission de Bernard Martino Le bébé est une personne, pour bousculer ces croyances et ces ignorances érigées en vérités. On commence à reconnaître intuitivement que ces bébés ont une vie psychique, sensible, que ce sont des êtres complets.