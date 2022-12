Faut-il canceller le Père Fouettard ? Décryptage

Si dans certaines régions, l’apparence de Zwart Piet se rapproche plus d’un diable, chez nous le ramoneur est littéralement la caricature d’un esclave.

C’est en 1850 dans le livre "St. Nikolaas en zijn knecht" ("Saint Nicolas et son serviteur") de Jan Schenkman, professeur originaire d’Amsterdam, que le Père Fouettard est représenté chez nous pour la première fois. Dans le livre qui a été vendu pour un montant 3x plus élevé que son estimation, le Père Fouettard (qui ne porte pas encore ce nom à ce moment-là) fait directement écho aux pages africains du XVIe siècle durant lequel le port d’Anvers a joué un rôle prépondérant dans le commerce des esclaves. Comme le souligne Le Vif, "il – le Père Fouettard – est affublé de caractéristiques du servant et des habits de Maure originaire d’Afrique du Nord".

Mais à la fin XIXe siècle, le Père Fouettard entre dans le folklore et devient maintenant le fruit de la colonisation. On baigne dans l’époque du blackface, des minstrels shows mais aussi des zoos humains comme à Tervuren. On le représente alors avec des cheveux crépus, des créoles (symbole de l’esclavage) et des lèvres pulpeuses rouges. À cet accoutrement, s’ajoute souvent un comportement carrément bestial, faisant de lui un personnage effrayant. C’est cette représentation caricaturale qui est celle que l’on connaît.