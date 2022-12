Faut-il avoir peur des fantômes ?

Par exemple, les dames blanches, archétype des apparitions fantomatiques, effraient les conducteurs de voiture la nuit. La dame en blanc a commencé à se manifester aux États-Unis dans les années 50. On l’aurait vue en Europe quelques années plus tard, et elle apparaitrait encore aujourd’hui.

S’agit-il d’une légende urbaine ? En tout cas, le scénario est toujours le même : en roulant la nuit, un conducteur remarque une femme habillée de blanc qui fait du stop. Le véhicule s’arrête, la dame inquiétante monte à bord sans un mot et la voiture repart. Soudain, l’apparition hurle avant de disparaitre, comme si elle voulait avertir d’un danger. Une des histoires les plus convaincantes de cette auto-stoppeuse fantôme s’est déroulée à Palavas-les-Flots en 1981. Les jeunes qui avaient fait monter cette revenante dans leur voiture, étaient tellement effrayés, qu’ils avaient décidé de témoigner à la gendarmerie. Les gendarmes ont estimé qu’ils ne mentaient pas et qu’ils décrivaient une expérience réelle…

Mais qui dit fantôme, ne dit pas forcément 'apparition' : le plus souvent, celles et ceux qui disent vivre dans des endroits hantés ne voient pas de fantômes, par contre, ils les entendraient ou ressentiraient leur présence, ce qui bien évidemment fait sourire les sceptiques. Selon eux, il faut croire aux fantômes pour en avoir peur.

Analyse dans ce podcast.